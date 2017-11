Defesa Civil em alerta e SDS monta equipe de plantão por causa das chuvas previstas para o final de semana

A Defesa Civil em Ilhéus continua em estado de alerta neste final de semana. Nos últimos cinco dias o município registrou um índice pluviométrico de 96 milímetros, uma volume esperado para 17 dias. Cinco famílias ficaram desalojadas. Uma por alagamento, no bairro Nossa Senhora da Vitória, na zona sul, e outras quatro por perigo de deslizamento de terra, no Basílio. Mas de acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, apesar de atendidas, todas preferiram ser encaminhadas para residências de parentes.

De acordo com a secretária Soane Galvão, a SDS montou uma equipe de abordagem que estará de plantão para avaliação caso surjam novos casos de famílias desabrigadas. A secretaria estará disponibilizando leitos em abrigo institucional para atendimento. A previsão é de que as chuvas persistam durante todo o final de semana. O telefone disponibilizado é 99124-2123.

A Defesa Civil informa que é mantido atualizado um mapeamento de áreas de risco na cidade. Atualmente existem 42 pontos de risco de deslizamento e 32 pontos de alagamento. Dois pluviômetros instalados nos bairros da Conquista e do Malhado ajudam os técnicos da Defesa Civil no diagnóstico da situação nos morros e altos da cidade, em especial.