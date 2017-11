Debatida abertura do mercado de cacau e chocolate de Ilhéus para os EUA

O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, se encontrou, em Paris, com o americano Clay Gordon, dono do site “The chocolate life”, o mais influente do gênero nos Estados Unidos com quatro milhões de seguidores. Além de apresentar a variedade de chocolates de origem produzidos na região, Mário trabalha ao lado de representantes do Governo da Bahia e de produtores de Ilhéus para abrir caminhos no mercado norte-americano para o cacau e chocolate produzido na região.

Participante de diversas iniciativas da comitiva baiana no Salon du Chocolat, Mário Alexandre destaca a oportunidade que Ilhéus está tendo de construir fortes parcerias, com visão de futuro para a economia local e um caminho consolidado na valorização do empreendedorismo através o principal produto agrícola da economia regional. Estar, neste momento, ao lado dos produtores e do Governo da Bahia, tem sido um fato destacado pelo prefeito durante estas encontros e nas rodadas de negócio que participou. “O esforço é coletivo. Iniciativas pública e privada juntas. Não cabe mais a ideia de deixar o pessoal se virar e a gente ficar alheio à iniciativa”, afirmou.

Pelo menos 20 marcas de cacau de origem de Ilhéus e de municípios próximos estão sendo comercializadas em Paris. Pela primeira vez no Salon du Chocolat, em Paris, a Fazenda Yrerê lançou sua nova linha chocolates e derivados do cacau (nibs e amêndoas caramelizadas). A nova linha da Yrerê conta agora com chocolates 55% e 72% em formatos de oitenta e trinta gramas e caixas de 200 gramas de amêndoas de cacau caramelizadas com açúcar orgânico e nibs de cacau. Os produtos são feitos com cacau colhidos na fazenda, elaborados no sistema cacau fino de pós colheita e fabricados na Bahia Cacau. A Fazenda Yrerê além de produtora da chocolates e derivados trabalha também com Turismo Rural e está localizada na rodovia Jorge Amado, em Ilhéus.

Com mais de 500 participantes de 60 países, incluindo 200 chefs e chefs de pastelaria, o Salon du Chocolat de Paris é o evento obrigatório do mundo para todos os amantes do chocolate. É também a maior oferta de chocolates dos cinco continentes, com a presença de países produtores de cacau, tudo em 20.000m2 de show room para jovens e idosos.

O encontro com Gordon visa atrair os chocolateiros “bens tô bar” (Da amêndoa ao Barra) dos Estados Unidos. “Eles precisam comprar amêndoas de qualidade para ser competitivos no mercado internacional e é isso que estamos oferecendo”, destacou Mário. “Estamos formatando um plano estratégico para os próximos anos e é importante que município tenha um papel nesta nova estratégia de desenvolvimento econômico”, disse o empresário e produtor Gerson Marques, dono da marca Yrerê.

Ele elogiou a presença do prefeito de Ilhéus e disse que o município está dando um passo importante para a consolidação no mercado mundial. “Estar aqui é promover intercâmbio, estabelecer diálogos, ter um olhar mais apurado para as tendências de mercado. É ser parceiro, é dividir responsabilidades e construir junto aos produtores um futuro promissor para a economia de Ilhéus”, afirmou Mário Alexandre.

Fonte: Secom