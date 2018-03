Curso de Extensão em Teoria Musical é oferecido pela UESC

O Ponto de Cultura e o Núcleo de Artes da Uesc, como parte de suas atividades no primeiro semestre letivo de 2018, promove o Curso de Extensão em Teoria Musical.

Aberto à toda comunidade acadêmica e comunidade externa, o curso ofertará as aulas todas as terças-feiras à tarde na sala de aula do NAU, no período de 05 de abril a 05 de julho.

Os interessados podem se inscrever no Protocolo Geral da Uesc das 08h às 19h entre os dias 12 e 16/03.

Para maiores informações, consulte o edital.