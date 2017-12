Crianças da Escola Dom Bosco são presenteadas pela Human Network do Brasil durante festa de Natal

As 90 crianças da Escola São João Bosco (AIAM), do Banco da Vitória, em Ilhéus, receberam de presente de Natal muitos brinquedos, ofertados pela Associação Brasileira para o Desenvolvimento Comunitário, Human Network do Brasil (HNB), durante a festa natalina e de encerramento do ano letivo. O propósito dessa iniciativa da ong, foi tornar o natal destas crianças mais alegre, sobretudo diante da situação de pobreza que a maioria delas vivencia.

“Trouxemos papai Noel pessoalmente para presentear as crianças com muitos brinquedos, motivo de muita alegria dos pequenos. Eles amaram a surpresa e certamente é um acontecimento que ficará marcado para sempre na lembrança”, destacou a diretora financeira da HNB, Jussara Antunes.

O evento, além da presença dos pais e dos alunos, também contou com os rotarianos do Club de Ilhéus Jorge Amado, diretores, professores e funcionários da escola.

Durante a programação da festa natalina e encerramento do ano letivo, foi realizada reunião dos pais com a diretoria, apresentação dos alunos de cantata de natal e jogral para os pais, exposição de lindos trabalhos e projetos de arte-educação realizados ao longo do ano, almoço, canto de natal, lanche, agradecimento ao Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado e à Human Network do Brasil, e, por fim, foi feita a entrega de presentes.

A Diretora Financeira da HNB e Presidente da AIAM, Jussara Antunes, agradeceu aos rotarianos do Club de Ilhéus Jorge Amado pela parceria e apoio na doação de utensílios voltados para a educação infantil, diversão dos alunos e melhoria em espaços educacionais da escola. “Temos que continuar pensando nessas crianças, porque eles são o nosso futuro. No próximo ano continuaremos juntos, e vamos em frente, na luta com eles”, afirmou a Presidente do Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado, Elizabeth Custódio.

O trabalho dos professores da educação infantil foi ressaltado por Jussara Antunes: “Enquanto instituição, a gente quer dar o melhor para essas crianças. Mas o melhor do melhor quem mais dá são os professores no dia-a-dia, no corpo a corpo com as crianças, com as famílias delas, problemas e carências que elas trazem para cá todos os dias. No próximo ano vamos dar essa continuidade de cuidar, de uma forma diferente e sempre melhor. Hoje eu tratei bem as crianças e que amanhã eu possa tratar melhor”.

​Confira as fotos!

