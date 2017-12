Cooperativa aposta em chope de mel de cacau

O cacau, principal matéria-prima do produto queridinho dos brasileiros, o chocolate, ganhou nova roupagem nas mãos de agricultores familiares da Cooperativa de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar do Sul da Bahia (Coofasulba), de Ilhéus. Eles levaram o chope de mel de cacau ao Bahia Rural Contemporânea, evento que terminou domingo (03), no Parque de Exposição de Salvador, e aconteceu em paralelo à 30ª edição da Fenagro.

O chope, produzido artesanalmente, despertou a curiosidade dos visitantes. “A bebida é diferente, encorpada, gostosa. Com certeza, vou sair daqui e indicar para a família e amigos”, afirmou o aposentado Edilson de Oliveira.

O publicitário João Ribeiro também ficou encantado com o que saboreou. “A união perfeita entre um leve e saboroso chope com o acentuado sabor de cacau. Frutado na medida certa, favorecendo os amantes da cerveja e proporcionando uma experiência gustativa maravilhosa”.

De acordo com o representante da Coofasulba, Gildeon Farias, o mel de cacau é um resíduo ainda pouco utilizado, que antecede a fermentação das amêndoas para a produção do chocolate. “A maioria do mel de cacau é desperdiçada. Estamos aproveitando essa matéria-prima e agregando valor ao fruto com um produto diferenciado”.

Fonte: Mercado do Cacau