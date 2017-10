Contagem regressiva para o início do Itacaré Surf Sound Festival

Começou a contagem regressiva para o inicio do Itacaré Surf Sound Festival que será realizado de 26 a 29 de outubro, em Itacaré, no litoral sul da Bahia. O evento marca a volta da cidade e do estado ao Circuito Mundial depois de um ano e também valerá como penúltima etapa da disputa pelo título sul-americano da WSL South America.

Mais de 100 de surfistas de sete países foram inscritos, a etapa do WSL Qualifying Series terá status QS 1500. Além da batalha por pontos nos dois rankings nas ondas da Praia da Tiririca, estão programadas várias atividades educativas de proteção ambiental e preservação da Natureza durante os dias e um Festival de Música com shows nas noites da sexta-feira e sábado em Itacaré.

Na primeira noite, as atrações serão o Conecrew, Maskavo, Marlon Moreira e DJ Banzai. E no sábado, se apresentam Bruta Raça, Rael, Fábrica de Sons, Banda Kasa 8, novamente com o DJ Banzai agitando a galera. Os ingressos já estão à venda no Café Bar Pé de Amendoa e no Cacau Show de Itacaré, bem como nas lojas Backdoor de Ilhéus e Itabuna. Durante os dias, também tem show garantido nas ondas da Tiririca e não precisa de ingresso, somente chegar na praia e escolher o melhor lugar na areia ou nas pedras, para assistir de perto as manobras dos surfistas nas baterias eliminatórias que começam na quinta-feira e prosseguem na sexta-feira, sábado, até chegar na decisão do título no domingo.

A vitória no Itacaré Surf Sound Festival apresentado pela South to South e pelo Governo do Estado da Bahia, vale 1.500 pontos para o WSL Qualifying Series e 1.000 pontos para o ranking regional da WSL South America, que define o campeão sul-americano da temporada. Entre os mais de 100 surfistas confirmados, está o paulista Thiago Camarão, que lidera a disputa por este título desde a primeira etapa do ano, com a vitória no Rip Curl Pro Argentina em Mar del Plata. Já teve outra no Peru e uma no Chile, restando agora as duas seguidas no Brasil para fechar o ranking sul-americano. Depois da Bahia, tem o QS 3000 Hang Loose São Sebastião Pro de 2 a 5 de novembro na Praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo.

Fonte: Itacaré Urgente