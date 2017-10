Já no sábado, dia 28, será a vez das bandas Bruta Raça e Rael da Rima, Fábrica de Sons, Banda Kasa 8 e o DJ Banzai. A programação segue com a abertura do DJ Banzai, ás 22h é a vez da Banda Itacareense Casa 08, e seguida a banda Fábrica de Som, DJ Banzai, 00h30 a Banda Bruta Raça, DJ Banzai, e finalizando a noite Rael da Rima, para fechar com chave de ouro o evento.

Os ingressos estão à venda no Pé de Amêndoa Café Bar e na loja South to South, em Itacaré, e nas lojas da Back Door, em Ilhéus e Itabuna.

Fonte: Itacaré Urgente