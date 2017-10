Concurso para professor da rede estadual terá 3,4 mil vagas

A Fundação Carlos Chagas (FCC) vai organizar o concurso público para a rede estadual de ensino. A contratação da empresa foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (18). A previsão é que o edital de abertura de inscrições seja divulgado até o fim deste mês de outubro.

O concurso público vai oferecer 3.460 vagas, sendo 2.796 para professores de ensino médio e fundamental e 664 para coordenadores pedagógicos. Os aprovados serão distribuídos por 365 cidades baianas. O concurso têm o objetivo de suprir a vacância deixada pelo grande volume de aposentadorias.

As vagas serão para profissionais com carga de 40 horas semanais. Para professor, o candidato deve ter formação de nível superior em licenciatura plena ou bacharelado na área pretendida. Já o cargo de coordenação exige graduação em pedagogia.

O último concurso público para professor efetivo da Bahia teve as provas aplicadas em 2011, com organização do Cespe/UnB. Na época, foram oferecidas 3,2 mil vagas.

Fonte: Correio