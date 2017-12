Concurso de Redação sobre meio ambiente premia estudantes da rede pública de ensino de Ilhéus

Estudantes da rede pública de ensino da cidade de Ilhéus que participaram do II Concurso de Redações Ambientais do Abrigo São Vicente de Paulo foram homenageados na tarde desta sexta-feira, dia 30, no Centro de Convenções do município. A iniciativa, promovida pelo Ministério Público estadual, tem como finalidade estimular o estudo, a cultura da língua portuguesa e a conscientização sobre a defesa do meio ambiente. Foram premiadas as três melhores redações dos alunos do ensino fundamental II, do ensino médio, e da Educação para Jovens e Adultos (EJA), desenvolvidas a partir do tema “Como a poluição visual prejudica minha cidade”. A procuradora-geral de Justiça em exercício Sara Mandra Rusciolelli Souza esteve presente no evento, que acontece em parceria com a Prefeitura de Ilhéus, a Polícia Militar e o Abrigo.

Durante a cerimônia, o promotor de Justiça Paulo Eduardo Sampaio Figueiredo, que atua na Regional de Ilhéus, foi surpreendido com a homenagem da Polícia Militar pelo trabalho desenvolvido na região. O evento teve como objetivo também agraciar instituições e pessoas que contribuíram para a defesa do meio ambiente, urbanismo e do consumidor e para a realização das atividades do Abrigo São Vicente de Paulo, que conta hoje com 70 idosos, além de policiais militares integrantes do 2º pelotão CIPPA-Porto Seguro por terem se destacado operacionalmente em 2017.

Em sua fala, a PGJ em exercício Sara Mandra relembrou a época em que foi promotora de Justiça na cidade e parabenizou aos organizadores do evento pelo reconhecimento dos profissionais e por incentivar estudantes a preservarem o meio ambiente. “Ver nesse grupo de alunos, esse vigor, essa vibração para iniciar sua vida profissional é inaugurar efetivamente um momento de muita felicidade, diante de tudo que passamos e estamos vivendo em nosso país. Reunir na mesma tarde homens de farda, estudantes e os outros premiados, todos com o bem comum de salvaguardar o meio ambiente, é motivo para agradecer indistintamente”. Ela também parabenizou o trabalho desenvolvido pelo promotor de Justiça Paulo Sampaio na cidade de Ilhéus e conclamou aos estudantes que continuem na mesma vibração porque eles “são realmente o futuro da nossa nação”.

O promotor de Justiça destacou que o evento foi pensado diante da necessidade de conectar os órgãos do meio ambiente às questões estudantis. “A educação ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, percebemos a importância de integrarmos os estudantes a partir do concurso, que este ano, felizmente, teve uma maior adesão”. Ele ressaltou também que as atitudes dos alunos quanto à coleta seletiva já é uma realidade e que a ideia para o próximo ano é envolver os estudantes no desenvolvimento de projetos de requalificação de áreas verdes urbanas. Na ocasião, a 11º Promotoria de Justiça de Ilhéus agraciou o PM Leandro Souza dos Anjos com a “Carta de Elogio ao Mérito Policial Militar do ano de 2017”, reconhecendo o extraordinário resultado alcançado no desempenho de suas funções, consistente no maior número de repressões a poluições sonoras feitas este ano.

A mesa de honra da solenidade foi composta pela procuradora-geral de Justiça em exercício Sara Mandra Rusciolelli Souza; pelo vice-prefeito, José Nazal Pacheco Soub, representando o prefeito de Ilhéus Mário Correa; pelo promotor de Justiça Paulo Sampaio; pelo coronel PM Humberto Costa Sturaro, representando o comandante-geral da PM Anselmo Brandão; pela secretária de Educação municipal, Eliane Oliveira da Silva; pelo presidente do Abrigo São Vicente de Paulo, monsenhor Aldemiro Sena dos Santos; por Emílio José dos Santos Gusmão, da Superintendência do Meio Ambiente e pelo major PM Cleber Santos da Silva, comandante da Companhia Independente de Proteção Ambiental (CIPPA) Porto Seguro.

Fonte: MP Bahia