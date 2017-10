Comunidade do Nossa Senhora das Vitórias recebe unidade PSF reformada

Foi realizada, ontem (2), a entrega da nova unidade do Programa Saúde da Família (PSF) do bairro Nossa Senhora da Vitória para atendimento de uma população estimada em 16 mil habitantes. A reforma estava paralisada na última gestão municipal, e foi retomada e entregue pelo atual governo municipal, de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para este perfil de unidade.

De acordo com a secretária de Saúde, Elizângela Oliveira, a unidade terá os atendimentos clássicos do Programa de Saúde da Família, contando com médico, enfermeiro, odontólogo e agente comunitário de saúde. Não será disponibilizado atendimento de especialidades médicas. O funcionamento será de segunda à sexta-feira, das 7 ao meio-dia e das 13 às 16 horas. A USF oferece consultórios odontológicos, nutricional, salas de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, sala de vacinação, de procedimentos e reuniões comunitárias.

“Outras unidades, em breve, estarão sendo entregues. Especificamente aqui na zona sul temos a do Nelson Costa. As obras estão avançando e a unidade já se encontra em fase de acabamento”, informou a Secretária de Saúde.

Durante a reforma, foram executados serviços de recuperação de todas as salas, telhado, forro e pinturas interna e externa, além de recuperação das instalações elétrica e hidráulica.

Segundo a deputada Ângela Sousa, muito em breve a saúde de Ilhéus estará em um patamar que será referência entre os municípios da Bahia, informou a notícia a Secom de Ilhéus.