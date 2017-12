Comércio varejista vai funcionar em horário especial

Com o intuito de atrair o público consumidor do sul da Bahia para movimentar a economia do município, o comércio varejista de Ilhéus também irá funcionar à noite, em horário especial durante o natal. Conforme acordo firmado entre os sindicatos patronais e dos comerciários, a partir desta sexta-feira (8), as lojas estarão abertas das 9 às 20 horas, e, no sábado (9), o funcionamento será das 9 às 16 horas.

Já no período de 11 a 14, as lojas vão abrir as 9 e fecharão às 20 horas. Já na sexta-feira (15) o funcionamento ocorre das 9 às 22 horas e, no sábado (16), será das 9 às 18 horas. De segunda (18) a sexta-feira (22) a reabertura das lojas acontece das 9 às 22 horas, enquanto no sábado (23) será das 9 às 18 horas.

Véspera do natal – E finalmente, no domingo (24), com a proposta de atrair potenciais consumidores à zona central do comércio varejista de Ilhéus, as lojas funcionarão das 9 às 18 horas. Por sua vez, de terça (26) a sexta-feira (29) as lojas vão reabrir das 9 às 20 horas; no sábado (30), das 9 às 18 horas; e no domingo (31), na virada do ano, o funcionamento será das 9 às 17 horas.

Por conta disso, a iluminação natalina irá contemplar pontos centrais do comércio varejista de Ilhéus, a exemplo das praças J.J. Seabra, Cairu e Dom Eduardo, além dos calçadões das ruas Marquês de Paranaguá e Dom Pedro II que inclusive já tiveram as lâmpadas tradicionais substituídas por leds, para melhorar a iluminação pública e as condições de segurança à noite.

Este ano, a Prefeitura de Ilhéus voltou a ser o maior colaborador da campanha natalina que, entre os prêmios que serão sorteados, está um carro zero quilômetro. De acordo com o secretário municipal de Indústria e Comércio, Paulo Sérgio Santos, a proposta é aquecer as vendas de final de ano, oferecendo atrativos para que o consumidor aposte no comércio local e ainda saia ganhando diversos prêmios.

Fonte: Bahia Online