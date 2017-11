Colo-Colo: Empresário Welliton Nascimento deve vir a Ilhéus dia 17 para assinatura de contrato de parceria

Em contato do JORNAL DO RADIALISTA com o empresário Wellinton Nascimento, diretor da AREZZA, que se encontra em Orlando (EUA), a negócios com o também empresário Joey Volpato, proprietário da VitaFlex e SveltteFit, ficou acordado que no próximo dia 17/11, tudo deverá ser acertado entre o empresário e time ilheense.

Segundo o próprio empresário, ele deverá estar em Ilhéus para conjuntamente com o presidente do Colo Colo organizar e decidir data de ‘peneira’ de atletas que acontecerá em Dezembro; decisão de gestão e direção de futebol e, finalmente, ajustes de cláusulas para assinatura de contrato de apoio ao Colo-Colo visando a temporada da segunda divisão de futebol baiano profissional – certame 2018.

Também nesta vinda do empresário, será realizada uma entrevista coletiva com a imprensa.”Tudo vai e deve acontecer com a máxima transparência, publicidade e profissionalismo, não deixando dúvidas sobre a seriedade do contrato e muito menos do empresário”, informa Elias Reis, que representa Wellinton Nascimento nesta parceria.

Fonte: Jornal do Radialista