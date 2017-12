Cidadãos se organizam para protestar contra o fim do Uber e o aumento da passagem de ônibus, hoje, em Ilhéus

Por Anna K.

Está marcado para as 16h de hoje (19), na sessão da câmara de vereadores, uma ocupação de protesto contra o fim do UBER e o aumento da passagem de ônibus, em Ilhéus. Estes requerimentos foram feitos pelo Sindicato dos Taxistas de Ilhéus no dia 11 de dezembro e aprovados ontem (18), segunda-feira, pelo Conselho de Trânsito e Transportes (COMUTRAN). A demanda do protesto já está presente nas redes sociais, como o Facebook.

De acordo com informações do blog Ilhéus em Resumo, apenas os representantes estudantis não votaram a favor do aumento da passagem de ônibus, pleiteado pelas empresas que executam o transporte coletivo em Ilhéus, para um aumento de R$ 3,10 para R$ 3,50.

Segundo nota informativa dos Conselheiros do COMUTRAN e representantes do Diretório Central e dos Estudantes (DCE UESC), Josimar Ferreira e Elizabeth Zorgetz, além do aumento do valor da tarifa, requerido pelo Presidente dos Taxistas de Ilhéus, Sr. Joilson Nascimento, foi aprovado o fim do UBER em Ilhéus, com parecer do Conselheiro da Sociedade Civil, Sr. José Cruz, membro da COMUTRAN e representante da Associação de Deficientes Físicos de Ilhéus (ADEFI).

O argumento para o fim do UBER e o aumento da tarifa são, respectivamente, “forte prejuízo iminente para a categoria de taxistas”, e “rompimento do equilíbrio econômico e financeiro da Associação das Empresas de Transporte de Ilhéus (ATRANSPI) e redução de demanda por conta do transporte clandestino”.

O Presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Lukas Paiva, afirmou que embora o protesto esteja marcado para acontecer na tarde de hoje na Câmara de Vereadores, às 16h, “isso não tem nada a ver com a gente. A decisão do COMUTRAN não vincula, o que vai vincular é ato do representante do poder executivo municipal, o Prefeito Mário Alexandre”.

Notas da Redação Folha da Praia Online – O tempo de alegria para a cidade de Ilhéus pode não ser tão sentido pelos cidadãos que dependem de um transporte público, acessível e de qualidade. Não bastasse o pleito deliberado pela majoração da tarifa de ônibus em Ilhéus, que vem a atingir a maioria da população ilheense, também querem retirar o funcionamento do UBER na cidade. Esta é uma ótima oportunidade para que Prefeito Mário Alexandre mostre que trabalha pelo povo e para o povo. Está nas mãos dele definir o cenário daqui pra frente, cenário esse de exigência de direitos.

Se os taxistas estão sentindo o impacto com a chegada do UBER, deveriam se atualizar e ver como os taxistas de outras cidades e metrópoles trabalham com a chegada das novas tecnologias. Uma forte liderança do setor empresarial, Claudiana Figueiredo, gerente regional da unidade do Sebrae Ilhéus, disse claramente, “vivemos uma nova era, formada por um cenário de mudanças dos novos negócios, como aqueles voltados para plataformas, soluções digitais e novas tecnologias. Não adianta acharmos que vamos impedir esse processo, isso não vai acontecer. Por exemplo: o UBER. As novas tecnologias chegaram e esse é o cenário”.

E então fica a pergunta: Será que só Ilhéus é que não vai entender isso? A cidade continuará a perpetuar um pensamento arcaico e provinciano? Os profissionais do setor de transportes devem buscar a excelência, otimizar a profissionalização para oferecer uma prestação de serviços de qualidade, e imprimir esforços para que não fiquem para trás.

Ademais, se a questão também é o transporte clandestino, os órgãos fiscalizadores devem se movimentar para cumprir com o seu papel. Afinal, o que não pode é que os cidadãos, usuários, consumidores e contribuintes, continuem a ser penalizados pela ineficiência do Estado em oferecer um serviço acessível e de qualidade, e fiscalizar o que se deve fiscalizar. Ficar passando a conta para os contribuintes, não é moral. Opções tem que ser dadas e as pessoas precisam ser livres para escolher o que é melhor para elas. Isso é democracia.