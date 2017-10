Cerca de 4 mil estudantes do ensino médio participam da Feira das Profissões da UESC

A V Feira das Profissões da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), apresenta ao público pré-universitário a oportunidade de conhecer de perto os diversos cursos oferecidos pela instituição de ensino superior.

O evento, gratuito, foi aberto, pela reitora Adélia Pinheiro, na manhã desta quarta-feira e prossegue até sexta (27). Com diversas palestras e mais de 30 estandes, a Feira permite a coleta de informações e a interação com estudantes e professores das diversas áreas do conhecimento oferecidos pela Universidade.

Segundo a professora Adélia Pinheiro “este é um período de efervescência na Universidade. Ao caminharem pelo campus, situado à margem da Rodovia Jorge Amado, no bairro Salobrinho, em Ilhéus, os estudantes vão se deparar com outros eventos, a exemplo IV Simpósio de Ensino, Extensão, Inovação e Pesquisa e o 23º Seminário de Iniciação Científica, cujo tema indica “A Ciência Como Resposta Para os Desafios do Brasil” e também “A Matemática e as Ciências em Nossa Vida” e o “II Encontro de Biomedicina do Sul da Bahia”, até o dia 27”.

Até sexta-feira, cerca de quatro mil estudantes de aproximadamente 80 escolas públicas e 20 particulares, de 40 dos 72 municípios da área de abrangência da UESC inscreveram suas turmas. A V Feira das Profissões é organizada pela pró-Reitoria de Graduação através da Gerência Acadêmica de Graduação, com a coordenação da professora Márcia Morel.