Cerca de 2 mil pessoas já foram capacitadas no Sul da Bahia

Itabuna – A Semana Sebrae de Capacitação Empresarial chegou ao número de 2 mil pessoas capacitadas nas cidades de Itabuna e Ilhéus. Nesta quinta-feira, 5, a busca por ideias inovadoras levou mais de 800 pessoas a Terceira Via Hall, em Itabuna, na palestra “Tendências e Oportunidades – como vender em tempos de difíceis”, com o palestrante internacional Erik Penna. A Semana Sebrae encerra nesta sexta-feira, 6, em Ilhéus com oficinas práticas, e em Itabuna, no sábado, 7, com a palestra “Como montar um Startup”, com o fundador da Click Conhecimento, Almir Neves.

Na plateia, a microempreendedora individual, Jéssica Leite revelou que para se manter no mercado competitivo tem utilizado estratégias para atrair cada vez mais o cliente. “A ideia é inovar o produto, o atendimento, o serviço, porque o cliente sempre busca novidades”, destacou a empreendedora que produz e comercializa bijuterias pela internet, via Instagram, Facebook e WhatsApp.

A microempresária Thais Gavazza, que atua na produção e comercialização de bolsas artesanais no município de Una, também utiliza as redes sociais (WhatsApp, Facebook e Instagram) para divulgar e comercializar o seu produto. A sua ida até a palestra foi com o objetivo de “ampliar os conhecimentos para a criação de um e-commerce do seu negócio”.

Num momento em que o varejo mudou, os clientes mudaram, a alternativa tem sido criar uma oportunidade para conseguir manter o próprio negócio. “Aí, é inovar ou morrer”, declarou Penna durante a sua palestra. “Quem esperar o cliente vai fechar. Vai para frente quem é ativo e busca integrar as tecnologias disponíveis”, completou.

Esta e outras soluções e ideias para potencializar os negócios foram apresentadas pelo palestrante, que ainda falou sobre gestão operacional e estratégica de uma empresa, atendimento, técnicas de vendas e a grande influência que a Rede Mundial de Computadores exerce no mercado atual. “Hoje, de cada 10 pessoas, 7 delas pesquisam um produto na Internet antes de efetuar a compra em uma loja física”.

Segundo a gerente regional do Sebrae Ilhéus, Claudiana Figueiredo, o momento é de buscar conhecimento e informação para melhorar o ambiente em que vive. “A transformação da região depende do espírito e da capacidade de cada um, de fazer a diferença ética e empreendedora”, destacou, ao lembrar do Dia da Micro e Pequena Empresa, comemorado no dia 5 de outubro no Brasil.

Programação

A Semana de Capacitação continua nesta sexta-feira, 6, no Ponto de Atendimento do Sebrae em Itabuna, com as oficinas de “Como planejar o seu negócio”, das 13h às 17h, e de “Design Thinking”, das 18h às 22h. No sábado, 7, a partir das 9h, será realizada a palestra “Como montar um Startup”, no Campus 2 da Unime – Itabuna, com o CEO e fundador da Click Conhecimento, Almir Neves.

Já no Centro de Convenções, em Ilhéus, está sendo realizada nesta sexta-feira, 6, até as 13h, a oficina “Branding: Cacau e Chocolate”. Logo mais, acontece das 14h às 18h, a oficina “Acesso ao Mercado: Bean To Bar – Cacau e Chocolate”, e das 18h às 22h, a oficina “Pratique – Gestão de Tempo”.

Mais informações podem ser obtidas nos telefones (73) 3613-9734 (Sebrae Itabuna) e (73) 3634-4068 (Sebrae Ilhéus). As inscrições são gratuitas podem ser feitas na loja virtual do Sebrae. Para participar, a pessoa precisa estar vinculada a um CNPJ, a exemplo de empresários, sócios de empresas e empregados.

No Sul da Bahia, a Semana Sebrae tem a parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Itabuna (ACI), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Itabuna, Sindicato do Comércio Varejista do Município de Itabuna (Sindincom), Associação das Pequenas e Micro Empresas (APEMI) e Banco do Povo.

A Semana Sebrae de Capacitação Empresarial é realizada pelo Sebrae, com o patrocínio do Santander e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e o apoio da Rede Bahia, da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) e da Livraria Leitura.

Semana Sebrae

Maior evento da Bahia para pequenos negócios, a Semana Sebrae de Capacitação Empresarial está em sua terceira edição e acontece entre os dias 2 e 7 de outubro, com oportunidades em mais de 80 cidades baianas. É possível garantir uma das mais de 28 mil vagas ofertadas realizando inscrição no site. A Semana Sebrae acontece durante as comemorações de 45 anos do Sebrae e oferece, em todo o estado, mais de 340 eventos com foco em gestão e inovação.

A programação conta com seminários, oficinas e palestras sobre os mais diversos aspectos do universo do empreendedorismo, como inovação, marketing e vendas, planejamento, finanças, atendimento, gestão de estoque, liderança, gestão de pessoas, gestão estratégica, produtividade, processos, empreendedorismo feminino, modelo de negócio, startups, acesso a crédito e financiamento coletivo, entre outros. Há oportunidades gratuitas e pagas, com investimentos a partir de R$ 10. As fotos da Semana de Capacitação estão disponíveis no Flickr do Sebrae Bahia: www.flickr.com/photos/ sebraebahia/ .

Por: Viviane CabralCrédito das fotos: Maurício Maron/ASN Bahia