Casa de Cultura Jorge Amado terá horário de visitas ao público ampliado a partir de janeiro

A Casa de Cultura Jorge Amado situado no Centro Histórico de Ilhéus irá funcionar a partir de janeiro de 2018 com horário de visitas ao público ampliado, conforme orientação do prefeito Mário Alexandre. De segunda à sexta-feira o espaço será aberto das 8 às 18 horas, aos sábados, das 9 às 13 horas e aos domingos, das 10 às 15 horas, no período da alta estação, quando o município recebe um grande número de turistas de diversas partes do país que vêm em busca da cultura e dos pontos turísticos da cidade.

O diretor do espaço, Paulo Rosário, disse que a secretaria municipal de Cultura (Secult) está preparando a Casa de Cultura Jorge Amado para receber bem os visitantes. E de forma profissional. “Inclusive, a nossa lojinha já tem vários souvenirs e algumas intervenções culturais, principalmente em dias de atracação de navios transatlânticos, numa ação com a secretaria municipal de Turismo e Esportes (Setur). Um dos atrativos turísticos é a casa onde o escritor Jorge Amado passou parte da sua vida”, informou.

Paulo Rosário acentuou ainda que a Casa de Cultura Jorge Amado já é um atrativo turístico natural em Ilhéus. “De modo, vamos fazer apresentações culturais, tipo cenas caracterizadas com personagens dos romances “Gabriela”, “Dona Flor e seus dois maridos”, “Tieta”, dentre outros. Os preços cobrados pela administração do espaço continuam sendo os mesmos: R$ 5,00 (inteira) e R$ 2,50 (meia entrada.

Visita de estudantes – Atualmente, de acordo com Paulo Rosário, a Casa de Cultura Jorge Amado recebe visitas mensais gratuitas de inúmeros estudantes de escolas das redes pública e privada da região. “Nos últimos meses recebemos pessoas da Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em Educação (Cooeduc), do município de Eunápolis que realizaram aula de campo, e também de estagiários do CEEP-Ilhéus, dos cursos de turismo e logística. Temos ainda no nosso quadro de guias/estagiários, sendo alguns deles bilíngues”.