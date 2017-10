Carnaval no Sul da Bahia já tem data: clima de folia vai de 24 de janeiro a 9 de fevereiro

Os municípios de Ilhéus e Canavieiras, no Sul da Bahia, já divulgaram a data em que acontecerá o carnaval em cada município. Os prefeitos das duas cidades anunciaram o agendamento das datas do período carnavalesco nos meses de janeiro e fevereiro, com o objetivo de não haver choque de datas e nem divisão de público.

O prefeito ilheense, Mário Alexandre e o prefeito de Canavieiras, Clovis Roberto Almeida de Souza, esperam atrair grande adesão do público regional para a folia nos municípios, segundo nota veiculada pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Ilhéus. “Ilhéus vai realizar de 24 a 28 de janeiro. Canavieiras, de 1º a 9 e fevereiro”, é o que informou o prefeito de Canavieiras.

O anúncio decorreu da visita do prefeito Mário Alexandre ao Festival do Caranguejo, realizado em Canavieiras de 11 a 15 de outubro. O prefeito de Ilhéus defendeu o fortalecimento de um calendário regional que promova o turismo das principais cidades da Costa do Cacau, criando um roteiro que faça com que o visitante permaneça por mais tempo na região.

Para o secretário de Turismo de Canavieiras, Abel Lisboa, a integração das cidades-polo como Ilhéus, Itacaré e Canavieiras são importantes para a promoção do desenvolvimento do turismo na região sul da Bahia.

* Com informações da Secom de Ilhéus