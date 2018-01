Carnaval de Itacaré vai de 10 a 13 de fevereiro

Foi divulgado pelo município de Itacaré a grade de atrações para o carnaval de 2018, que será realizado no período oficial, de 10 a 13 de fevereiro, na Praia da Coroinha. Dentre as atrações, Banda Revelação, do Rio de Janeiro, Edson Gomes, Guig Ghetto, Lordão, Banda Bandana, Thaine e Tainá, Rosy banda, além de atrações regionais e locais.

O carnaval de Itacaré também não dispensa os tradicionais blocos com trios, grupo de mascarados, bailes infantis e da melhor idade, grupos e manifestações folclóricas e os blocos irreverentes e criativos que vão comandar a alegria dos itacareenses e turistas.

Pela grade de atrações, o carnaval de Itacaré até o momento promete ser um dos melhores da região e até mesmo do estado. No post divulgação tem uma frase “E muito mais”, será que além das bandas regionais, a prefeitura reserva outras surpresas maiores em relação as atrações?

Aguardem que tem mais por ai, até o dia 10 vem muita surpresa para os foliões.