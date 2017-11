Carla Perez ganha homenagem de Xanddy em aniversário: ‘Tenho uma máquina 4.0’

A apresentadora Carla Perez completa 40 anos nesta quinta-feira (16) e ganhou uma homenagem do marido Xanddy no Instagram. Apaixonado, o líder do Harmonia do Samba descreveu vários elogios a esposa: “Simples, guerreira, mãe, amiga, doce, forte, meu neném. Eu te amo tanto!! Me sinto tão honrado, presenteado por Deus de poder tá do seu ladinho praticamente a metade dos seus anos vividos! Você merece o melhor da vida meu amor!! Estamos festejando desde as 00:00h e vamos continuar pq 4.0 é pra celebrar muito e hoje o dia é só seu!”, escreveu. Xanddy e Carla estão casados há 16 anos e são pais de Camilly Victória, de 15 anos, e Victor Alexandre, de 13.