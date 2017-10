Campeonato de Surf leva diversão e prevenção contra afogamentos

No dia 22 de outubro, acontecerá no km 3 da Praia do Sul em Ilhéus, a terceira e última etapa do circuito South Session de Surf, às 8hs em frente ao condomínio Paraíso Tropical. No masculino e feminino de Bodyboarding, a categoria ‘Iniciante e Open’. Já no surf, os competidores disputarão nas categorias ‘Iniciante, Open e Especial’. Segundo a organização, os atletas que participarão da competição terão uma motivação extra além de troféus para os três primeiros do pódio. Os jovens terão a oportunidade de mostrar as suas qualidades diante de nomes do surf e bodyboarding de Ilhéus.

Informação com prevenção – No mesmo local do evento, também será realizada a sétima edição do projeto “Informar para não afogar”, que tem a finalidade de conscientizar a população e turistas sobre os riscos de afogamento durante o banho de mar. Na oportunidade, os banhistas ouvirão palestras que abordam os índices de afogamentos e medidas de prevenção, com atividades práticas como primeiros socorros e técnicas de salvamento aquático. A ação é promovida pelo Corpo de Salva Vidas, setor vinculado à secretaria municipal de Administração.

O professor Domingos Madureira, integrante do grupo de Salva-Vidas do Município e idealizador do projeto, disse que o evento deverá atrair inúmeros banhistas ao local que na oportunidade ouvirão das palestras e assistirão a um show de esportismo. “Durante a execução do projeto, os banhistas são orientados sobre a definição e tipos de afogamento, mecanismo da lesão, técnicas de suporte básico de vida em afogamento, resgate aquático com prancha de surf, além de medidas de prevenção”, explicou.

O município de Ilhéus possui mais de 90 quilômetros de litoral, a maior extensão do Estado da Bahia. Ainda segundo Madureira, iniciativas como esta têm contribuído para a redução do índice de afogamentos no litoral do município, além de proporcionar maior aproximação do corpo de Salva Vidas com a comunidade.

No dia 28 de outubro, dia do Servidor Público, haverá uma palestra sobre a linha do tempo de um afogamento; medidas de prevenção; como agir diante de um afogamento; suporte básico de vida e suporte aquático. O evento comemorativo acontecerá num espaço que será montado na Avenida Litorânea, no Malhado.