Campeão mundial de surf coloca Itacaré entre suas cinco praias preferidas no Brasil

O surf tem ganhado um número crescente de adeptos e fãs no país desde que brasileiros como o paulista Adriano de Souza, o Mineirinho, chegaram ao posto de melhores do mundo no WSL (World Surf League). Pensando em quem está começando, ou pretende trilhar os passos do campeão, o Airbnb foi atrás de Mineirinho para pegar dicas de algumas de suas praias preferidas no Brasil para surfar e viajar, combinação perfeita para o atleta.

Confira a lista das cinco melhores praias no Brasil de acordo com Adriano de Souza:

1 – Praia de Pitangueiras, Guarujá, SP: “Foi onde comecei, por isso é muito especial para mim. Tem um restaurante, Laranjeiras, onde a comida é deliciosa, especialmente após uma manhã de surf. A vibe do local realmente me faz bem e me faz ter muitos flashbacks”.

2 – Praia do novo Campeche, Florianópolis, SC: “É onde eu moro hoje. Um novo local, ainda sem muitas construções, então na maioria das vezes me sinto em uma praia particular com belas dunas de areia. Minha dica é uma padaria chamada Floripão, onde eu frequentemente passo pós-surf para sucos, smoothies ou um sanduíche”.

3 – Praia Pico de Matinhos, Matinhos, PR: “Onda perfeita para a direita. Um dos poucos point breaks no Brasil. Sempre que o swell está bom quando estou em casa pego o carro e dirijo aproximadamente três horas de Florianópolis para surfar lá. É um lugar único! Checar as ondas sem ter que sair de casa é o sonho de qualquer surfista”.

4 – Fernando de Noronha, PE: “Além de um dos destinos mais belos no Brasil, é também um lugar com todos os tipos de onda e praticantes: de profissionais, a iniciantes. É o Havaí brasileiro! Mas cheque antes de embarcar para a ilha, pois a temporada de surf lá dura apenas seis meses. Se nos encontrarmos em Noronha, provavelmente você me verá comendo um Açaí ou Tapioca nas barraquinhas do centro, imperdível”.

5 – Itacaré, BA: “Itacaré também oferece o pacote completo. Várias praias com condição para o surf, águas quentes e paisagens lindas com natureza preservada. A comida baiana também é uma atração à parte e pode ser degustada em ótimos restaurantes no centrinho”.