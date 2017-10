Campanha de Natal da CDL terá apoio da Prefeitura

Um encontro importante entre o prefeito Mário Alexandre e lideranças do comércio local selou a participação da Prefeitura na campanha promocional deste final de ano do comércio de Ilhéus.

“Nesta época do ano, estima-se um aumento médio de 40 por cento nas vendas e a criação de pelo menos dois mil empregos temporários. O comércio é importante para a cidade e somos parceiros de iniciativas que gerem emprego e renda para os ilheenses”, disse Mário Alexandre, ao anunciar apoio à iniciativa da CDL, Associação Comercial e Sindicato do Comércio Varejista local.

O prefeito defendeu que, para além de ações que marquem o período natalino, é fundamental que o governo autorize ações mais permanentes no entorno do centro comercial de Ilhéus. “Estaremos substituindo por lâmpadas de led a iluminação dos Calçadões Dom Pedro II e Marquês de Paranaguá e iremos realizar, também, pequenas intervenções destes espaços, dando mais satisfação ao público que visitar nosso comércio”, garantiu.

A campanha promocional da CDL está orçada em 150 mil reais e tem como principal premiação um carro zero quilômetro. Como premiação intermediária, terá o sorteio de dezenas de vales-compras. Uma campanha publicitária vai estimular a compra no comércio local. Poderão participar comerciantes filiados e não filiados às instituições organizadoras. Estima-se que em Ilhéus existam seis mil pontos comerciais em pleno funcionamento.

Presidente da CDL, o empresário Clóvis Júnior destacou o empenho do prefeito Mário Alexandre em atender as demandas do comércio local. A garantia da participação da Prefeitura na campanha, na opinião de Clóvis Júnior, é saudável para a cidade e para o comércio, já que abre oportunidades de novos pontos de negócio e de emprego no período da alta estação.

Ainda participaram do encontro os empresários Antônio Marcos (presidente da Associação Comercial), Antônio Costa (presidente do Sincomércio), Valderico Júnior, Paulo Moreira, Aloísio Sanjuan e o publicitário Tiago Mota. Alisson Mendonça, secretário de Governo, e Paulo Sérgio Santos, secretário de Indústria e Comércio, também estiveram presentes ao encontro.

Fonte: Secom