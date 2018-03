Câmara de Ilhéus ganha painel eletrônico

Na última terça-feira (06) os ilheenses que compareceram à sessão da Câmara de Vereadores presenciaram a modernização da casa legislativa com o funcionamento do painel eletrônico.

O painel auxilia a mesa da Câmara a conduzir os trabalhos durante a reunião de forma fácil e segura, seja nas sessões ordinárias, extraordinárias, especiais ou solenes.

O sistema do painel informa sobre o quórum suficiente ou não para iniciar ou dar prosseguimento aos trabalhos. Permite que seja realizada a votação de proposições, atas, Mesa Diretora, votações abertas ou secretas e até mesmo de assuntos que não constem na pauta do dia, exibindo escrita e verbalmente o resultado da votação, inclusive solicitando o voto de minerva do Presidente, caso seja necessário.

Cada parlamentar utiliza um dispositivo móvel como Tablet, que permite registrar sua entrada ou saída na reunião, realizar todos os tipos de votações inclusive da Mesa Diretora, solicitar a palavra durante as discussões, e conta o tempo disponível para o discurso.

Segundo o presidente da Câmara de Vereadores, Lukas Paiva, a implantação do painel trás transparência e dinâmica ao plenário, e ajuda a população a acompanhar com mais clareza o posicionamento de cada parlamentar.