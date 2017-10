Brasília: Prefeito de Ilhéus visita Ministro da Defesa e solicita melhorias para o Aeroporto Jorge Amado

Na busca de reativar as operações por instrumentos no Aeroporto Jorge Amado, o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, reuniu-se em Brasília, na residência do Ministro da Defesa, Raul Jungmann, à quem explicou sobre os transtornos e prejuízos que o período de chuvas ocasiona para a cidade e aos usuários em relação aos pousos e decolagens no Aeroporto. A expectativa é com a precisão dos sistemas automáticos das aeronaves, haja um ganho substancial na segurança dessas operações pelos instrumentos, o que beneficiará Ilhéus e todo o Sul da Bahia.

De acordo com informativo da Secom da prefeitura de Ilhéus, aeronaves deixaram de pousar e decolar no Aeroporto Jorge Amado em razão de limitações impostas em anos atrás. Em razão disso, o custo das empresas aumentou com despesas como hospedagem, aluguel de ônibus, querosene e, até mesmo, com custas judiciais oriundas de ações junto ao Procon. “Essa questão faz com que as companhias aéreas cobrem mais caro para operar em Ilhéus devido ao risco financeiro”, disse o Prefeito Mário Alexandre que está convicto de que o ministro se dedicará para atender as solicitações.

Com a volta das operações por instrumentos, se espera que as empresas poderão ofertar mais assentos, reduzir o valor das passagens e aumentar a capacidade de carga embarcada

Na visita, também estiveram presentes o Secretário municipal de Governo, Alisson Mendonça; de Infraestrutura, Hermano Fahning; o diretor de Fomento e Promoção do Turismo, Bernardo Castro Soares, e um piloto da aviação civil que experiência em pousos e decolagens em Ilhéus.