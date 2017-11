Brasileiro precisa obedecer lei para ter carro autônomo, diz engenheiro que trocou Google pelo Uber

Mesmo com a comparação alarmante, Choi não é pessimista. Pelo contrário, ele acredita que, fora o “probleminha” de não seguir as leis de trânsito, o Brasil está preparado para ter carros que dirigem sozinhos e o impacto positivo nas nossas vidas será enorme.

Para o engenheiro que já trabalhou no laboratório de projetos secretos do Google, todas as empresas envolvidas no desenvolvimento dos carros autônomos têm um único objetivo: salvar vidas. Acidentes de trânsito são a maior causa de morte de jovens entre 15 a 29 anos no mundo, com mais vítimas que Aids, gripe e dengue juntas, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). São cerca de 120 brasileiros por dia.

Um levantamento do Detran-SP apontou que 94% dos acidentes com mortes no estado foram causados por falha humana. Ou seja, podem ser evitados.

“Motoristas humanos matam milhares de pessoas todos os anos, mas quando um carro autônomo mata uma pessoa é um escândalo.”

Estranhamento vai passar

Para Choi, embora a tecnologia assuste, é apenas uma questão de tempo que as pessoas entendam que o carro guiado por computador é mais seguro do que um dirigido por humano.

“Quando o primeiro trem a vapor começou a rodar, as pessoas estavam céticas. Elas usavam cavalos e carruagens para se locomover.”

“Quando o avião nasceu, muitas pessoas tinham medo de voar, mas hoje é bastante comum. As pessoas superaram essas barreiras.”

Além do medo humano, os “carros-robôs” precisam aprender a desviar das legislações rígidas. Nos Estados Unidos, um projeto de lei quer acelerar a chegada dos veículos sem motorista, enquanto alguns estados são mais liberais e outros proíbem os testes.

No Brasil, há pouca discussão sobre o tema. Pode ser falta de interesse ou então uma questão de prioridades.

Com foco em tributos e eficiência, o plano industrial do governo para o setor automotivo, chamado de Rota 2030, ainda não saiu do papel e não há nenhuma perspectiva de regras para os autônomos.