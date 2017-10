Boa ação: neste sábado (7), venda de produtos da feira do cacareco converterá ajuda para pacientes com câncer

Para quem vai à feira em Ilhéus neste sábado, 7, pelas imediações da Central de Abastecimento do Malhado, não pode deixar de fazer uma boa ação. Em frente ao Big Meira, às 8 horas, estará em atividade a feira do cacareco, que tem como objetivo arrecadar recursos com a venda de produtos a um baixo custo e revertê-los para a Casa de Apoio aos Pacientes Portadores de Câncer Dom Eduardo.

De acordo com a voluntária Teresa Carolina da Associação de Apoio aos Pacientes Portadores de Câncer (AAPC), por ano, mais de 500 pessoas que sofrem de câncer e seus acompanhantes, de diversos municípios da Bahia que vêm para Ilhéus fazer tratamento, passam pela Casa de Apoio Dom Eduardo, a maioria com casos recorrentes de câncer de mama, câncer de ovário e câncer de próstata. A instituição atua como um ponto de apoio para aqueles pacientes que não têm recursos para fazer um tratamento particular e custear hospedagem em hotéis e pousadas.