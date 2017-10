Benito di Paula esculhamba deputado que cantou e dançou sua música para comemorar “vitória” de Temer

O deputado federal Carlos Marun (PMDB) e relator da CPI mista da JBS, aparece dançando em um vídeo após votar contra o prosseguimento da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer nesta quarta-feira (25), na Câmara dos Deputados.



No vídeo, Marun canta um trecho de “Tudo Está no Seu Lugar”, de Benito Di Paula. Ainda no ritmo da canção, Marun finaliza: “Surramos mais uma vez essa oposição que não consegue nenhuma ganhar”.

Marun fez a comemoração antes mesmo de o presidente Michel Temer ser salvo matematicamente pela Câmara dos Deputados pelos crimes de obstrução da Justiça e organização criminosa. Mas Benito di Paula não gostou nem um pouco do uso de sua música como comemoração do resultado que livrou o Presidente Michel Temer de processo no STF. Confira:

Fonte: Impacto News