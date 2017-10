Beergarden Costa do Cacau Será dia 5 em Itabuna

Você já ouviu falar em Biergarten? Se sim, provavelmente se encaixa no perfil de um bom cervejeiro. Porém, se você ainda não conhece esse conceito alemão, que ocorre em todo mundo, mas aprecia a boa bebida aliada à boa comida, com certeza vai gostar desta novidade que está chegando a Itabuna e região. O primeiro será em 5 de novembro, o “Beergarden Costa do Cacau”, entretenimento ao ar livre, mesas compartilhadas para degustação de cervejas, gastronomia, feirinha de artesanato, música e lazer diverso para toda a família, segundo os organizadores.

O conceito é basicamente de um Festival. No Brasil, já se tornou tradição no Sul e em algumas capitais. E vem crescendo cada vez mais em todas regiões do país, com foco principal no universo da cervejaria artesanal. De acordo com os organizadores do evento, a proposta do “Beer” é de gerar interação entre o público local e, no caso da cidade de Itabuna e suas circunvizinhas, trazer mais uma opção de lazer com qualidade e dinamismo.

A Costa do Cacau conta atualmente com fortes grupos de produtores e apreciadores da cerveja artesanal, além de formadores de conteúdo no segmento. Com a cena cervejeira local em expansão e tendo em vista o número crescente de rótulos que surgem regularmente, o festival tem tudo para cair no gosto do público por aqui também. As opções de lazer são muitas. O evento contará com uma infraestrutura completa, buscando gerar prazer e conforto para todos os participantes. Terá “Espaço Kids” (Parque Infantil), Slackline, atrações musicais, praça de alimentação, feirinha de artesanato e salão de jogos, dentre outros itens.

CERVEJAS ARTESANAIS

“O evento tem como objetivo proporcionar ao público regional uma experiência gastronômica e musical, aliado a um ambiente projetado para acolher e entreter a todos. Com o objetivo de fomentar a produção local, serviremos dois estilos de chopp de uma cervejaria da nossa Terra. Seguindo essa filosofia traremos parceiros locais para a gastronomia, abrindo não só espaço para a qualidade dos estabelecimentos da região como também sendo fator de geração de emprego e renda”, diz Cláudio Henrique, um dos organizadores do evento. Cláudio é empreendedor no ramo cervejeiro e atua no cenário local desde 2013.

A Beergarden conta com o apoio de grandes empresas, agregando qualidade e expertise, como é o caso da Cervejaria Colorado, a principal apoiadora do evento, e parceiros locais, Buriti, Shopping Jequitibá, Oneprinter, Gráfica Mesquita e Blog Pimenta, dentre outros.

A Beergarden Costa do Cacau começará ao meio-dia, na Estância Santo Antônio, na Rodovia Ilhéus-Itabuna, vizinho ao Atacadão Maxxi. Para alegria geral, os organizadores do evento já adiantaram que a entrada é por valor bem acessível. “Dá para convidar todos os amigos, a turma do trabalho, levar a família e curtir bastante o dia”, afirma Cláudio.

Onde: Estância Santo Antônio, saída de Itabuna para Ilhéus

Quando: 5 de novembro

Horário: A partir do meio-dia

Ingressos: R$ 20,00 o 1º lote promocional | À venda no Pimenta Ingressos (Shopping Jequitibá); Homebeer e Stand do Karioca (Ilhéus).