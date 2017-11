Baiano Fábio Lago se destaca no papel do sensível e chamativo Nick

A bicha lacrativa é um personagem desafiante’, afirma o ator de Ilhéus

Com roupas estampadas, megahair alourado, sobrancelha feita, unhas de pantera e trejeitos espetaculosos, o cabeleireiro Nick, o Nicácio de O Outro Lado do Paraíso, pode parecer familiar. A ‘bicha lacrativa’ da novela das 21h da TV Globo representa muitos homossexuais afeminados que fogem do padrão ‘gay discreto’ esperado por grande parte da sociedade. Desafia o estereótipo do ‘macho alfa’, luta contra a homofobia e ainda enfrenta preconceitos na própria comunidade LGBT. Dono do Star Beauty, o mais famoso salão de beleza de Palmas, o sensível e divertido Nick é o atual desafio na carreira do ator baiano Fábio Lago. Acostumado em incorporar papéis de mulherengos na televisão, ele vive pela primeira vez um personagem gay. Na trama, torna-se confidente da protagonista Clara (Bianca Bin), de quem será cúmplice no projeto de vingança. “Ele é alegre, alto-astral, tem muita cor e brilho, mas não é só purpurina. Sua sensibilidade é desafiante. Nick tem uma solidão, seus dramas e dores, além do universo pessoal interessante”, afirma Lago. Ele, que já foi temido pelo traficante Baiano, em Tropa de Elite, torce para seu personagem encontrar o tão sonhado príncipe encantado: “Vão se passar dez anos e estamos na expectativa das transformações”, diz.

Enquanto elas não acontecem, seu desafio diário é fugir do clichê. “Ao mesmo tempo em que Nick é comum, é uma caricatura das figuras que a gente conhece. Fazer algo que não está feito é a minha motivação. Meu grande objetivo é deixá-lo humano. Tenho que colocar nele toda a bagagem que construí. Preciso passar veracidade para as pessoas. Enquanto perceberem além da interpretação e Nick for visto de forma humana, estou cumprindo meu papel”, fala.