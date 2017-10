Bahia será apresentada a 2 mil agentes de viagens em Portugal

Maior e melhor destino do Nordeste, a Bahia volta a entrar na agenda dos profissionais de turismo de Portugal durante o roadshow Sol & Férias Num Brasil Exótico 2017, que acontece de segunda (23) a sexta-feira (27) em Coimbra, Porto, Lisboa, Vilamoura e no Funchal. A equipe da Bahiatursa estará a postos para mostrar aos agentes, operadores de viagens e demais profissionais do turismo o que o estado tem de melhor, fazendo com que eles vendam os destinos, produtos, segmentos e roteiros baianos para o público final.

“Nosso objetivo é superar os indicadores de fluxo de turistas para a Bahia, provocando o desejo dos consumidores de visitar o destino e a preferência das grandes operadoras e agências de viagem, visando aumentar o nosso espaço no mercado”, afirma o superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado.

Segundo informa a diretora de Promoções, Regina Ahmed, a Bahiatursa vem articulando a implantação de políticas públicas com a promoção e divulgação do destino Bahia nacional e internacionalmente. “E Portugal é uma das nossas prioridades, porque ocupa uma boa fatia do mercado entre os emissores de turistas para o estado”, completa.

Considerado o maior evento de promoções turísticas do Brasil em Portugal, o Sol & Férias terá cerca de 2 mil agências de viagens, assim como entidades oficiais, hotéis e companhias aéreas, que receberão informações atualizadas sobre o destino Bahia. A Bahiatursa fará uma apresentação institucional e participará de uma mesa de negócios em cada uma das cidades, exercendo assim um de seus papéis fundamentais que é a promoção e divulgação dos diversos destinos e motivações turísticas.

Fonte: Ascom Bahiatursa