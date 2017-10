Bahia espera receber 5,6 milhões no verão; Ilhéus e Itacaré estão no roteiro

A Bahia deve receber 5,6 milhões de turistas brasileiros e estrangeiros neste verão. O número representa crescimento de 8,46% do fluxo em relação à temporada anterior. De acordo com estimativa da Secretaria Estadual de Turismo, uma parte desses visitantes escolherá os destinos da Costa do Cacau.

O secretário estadual José Alves explica que o verão é responsável por quase 37% do fluxo turístico da Bahia. Dentre os destinos mais visitados estão Salvador, Porto Seguro, Ilhéus, Itacaré, Morro de São Paulo e localidades do Litoral Norte, como Praia do Forte.

São Paulo é um dos principais emissores de turistas para a Bahia. “Recentemente, pesquisa do Instituto DataFolha elegeu o estado como o destino turístico preferido dos paulistas”, lembra José Alves, que destaca ainda a participação da Bahia, este ano, em mais de 60 feiras de turismo nacionais e internacionais.

Um desses eventos foi a 45ª Abav Expo Internacional de Turismo realizada em São Paulo até sexta-feira (29). Durante a feira, a Bahia usou um estande como chamariz para o verão baiano, com direito a cenários de praia, trio elétrico, música baiana, acarajé e cocada, dentre outros itens. A Abav é a maior feira de turismo do país.

Fonte: Pimenta na Muqueca