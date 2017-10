Ataque talibã deixa ao menos 43 soldados mortos no Afeganistão

O atentado foi contra uma base militar na província de Candaar, no sul do Afeganistão, na terceira ação maior contra as forças afegãs nesta semana

Cabul – Pelo menos 43 soldados morreram e outros nove ficaram feridos, nesta quinta-feira, em um ataque coordenado pelos talibãs contra uma base militar na província de Candaar, no sul do Afeganistão, na terceira ação maior contra as forças afegãs nesta semana.

Um talibã suicida detonou um carro-bomba contra uma base do Exército no distrito de Maiwand, por volta das 2h50 (hora local), seguido de um confronto armado com os militares, disse à Agência Efe, o porta-voz do Ministério da Defesa, Muhammad Radmanesh.

Fonte: EFE