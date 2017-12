Artista plástico expõe trabalhos em nanquim na Galeria do Teatro

O artista plástico Clóvis Loureiro, radicado em Ilhéus, mantém na Galeria do Teatro Municipal uma exposição de telas em nanquim. As obras em acrílico em tela móveis e louças podem ser visitadas até o dia 31 deste mês, das 9 às 18 horas, com a proposta de ser uma das atrações no âmbito cultural durante a temporada de verão.

Clóvis Loureiro nasceu no Rio de Janeiro e, aos nove anos de idade, veio morar em Ilhéus. “Aqui é a terra da minha família, comecei a dar meus primeiros traços em grafite em papel. E quando contava com 10 de idade recebi de minha avó materna uma caneta nanquim de presente e passei a desenhar centenas de formas geométricas e abstratas. Na realidade, sou autodidata”, lembrou.

O artista plástico contou ainda que quando morou em Curitiba conheceu um professor de arte alemã que o incentivou a pintar em acrílica, ajudando a aperfeiçoar a técnica. O artista tem trabalhos comercializados no Japão, Dubai (cidade nos Emirados Árabes Unidos), Suíça, França, Itália e Brasil com divulgação em algumas revistas internacionais. “Também, participei do projeto Pan American Arte, na Alemanha, e este ano recebi certificado de o mais novo membro da América da Latina, na Federação de Arte e Cultura (ICAF), da Coreia do Sul”, destacou.