Após dois anos, Jogos da Amizade voltam a brilhar em quadra

De 12 a 15 de outubro, Ilhéus receberá cerca de 500 jovens atletas locais e das cidades de Itabuna e Salvador. Eles participarão do evento esportivo ‘Jogos da Amizade’, que este ano completa a sua décima segunda edição na modalidade Futsal. O evento começará a partir das 14 horas, com uma apresentação da equipe das crianças de seis anos, no Ginásio de Esportes Herval Soledade, centro. A solenidade oficial de abertura começará às 15 horas e contará com a presença de autoridades, delegações e desportistas, com a participação da Banda da Polícia Militar, que fata uma apresentação especial.

Disputarão a competição, representantes locais dos colégios Piedade, Fênix e Joana D’Arc; das escolas de Futsal Liberdade, Compartilhar e Academia Arrisca, também dos representantes dos colégios Integral e Módulo, ambos de Salvador.

Categorias – Quem for assistir aos jogos, vai presenciar as categorias: Fraldinha – 2008/2007; Pré-mirim – 2006; Mirim – 2005; Infantil – 2003/2004; Infanto – 2001/2002; Juvenil – 2000/1999 (masculino e feminino). Os competidores têm idades entre 10 a 18 anos.

O organizador do evento e educador físico, Renato Peixoto ressaltou a importância do apoio da Prefeitura de Ilhéus na realização dos jogos que, segundo ele, há dois anos não aconteciam. “Motivar e interagir crianças e adolescentes no esporte sempre foi o nosso objetivo. Durante os jogos, firmamos princípios que tem relações diretas com nossas premissas baseados na cooperação e no respeito pelo outro”, avalia o professor.

Ainda de acordo com Renato, o esporte tem o poder agregador. “Como a nossa cidade é turística, o esporte acaba envolvendo do ambulante a rede hoteleira. Só de Salvador, receberemos 200 atletas. Tudo isso, mexe com a cadeia produtiva do município”, conclui.

Os jogos obedecerão o rito classificatório de finais compreendendo: oitavas, quartas, semifinal e final que acontecerá no domingo (15), último dia da competição.

