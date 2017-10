Alegria traduz a semana da criança da Escola São João Bosco

Programação especial com doação de presentes e muita brincadeira recheou a semana das crianças da Escola São João Bosco, situada no Banco da Vitória, em Ilhéus. A coordenação pedagógica mobilizou atividades tanto voltadas para passeio quanto com atrações dentro da própria escola.

Uma visita à Ceplac encantou os pequenos no início desta semana, que com o trabalho no projeto de animais, viram de perto peixes ornamentais e bichos empalhados. Tarde de cinema também entrou no roteiro especial, além de atividades de psicomotricidade realizadas pelos acadêmicos do VII semestre do curso de Educação Física da Uesc, apresentação de balé com Dulce Dumon, teatro com a peça João e Maria, apresentação da boneca Emília, banho de mangueira e o musical apresentado por ex-professoras da Escola, com o duelo de mágica da palavra encantada. Todas as crianças se encheram de alegria ao receber presentes do dia das crianças, com a participação em diversas brincadeiras e do parabéns coletivo.

A criançada animou e brincou com o pula pula e a piscina de bolinhas patrocinados pelo Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado. De acordo com a vice-diretora da Escola São João Bosco, Iacitara Simas, “é uma semana de alegria e investimento para todos. As crianças entram no mundo da imaginação, dos contos de fadas. Todos os dias mandamos mimos por eles para casa. Eles saem daqui alegres e satisfeitos com vontade de voltar no outro dia, o que, para todos que trabalhamos na escola, nos deixa muito satisfeitos e felizes”.

A vice-diretora agradeceu ao apoio permanente da Human Network do Brasil, ao Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado pelo patrocínio dos brinquedos, à mãe voluntária que conseguiu doação de 30 presentes, e às ex-professoras que fizeram uma linda dramatização e doaram pizza e brigadeiro.

No dia 19, a semana da criança continua na Escola Daniel Rebouças, com uma festa de confraternização.

Fonte: Ascom HNB