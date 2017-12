Air Europa inicia operação do terceiro voo regular para a Bahia

Entrou em operação nesta quinta-feira (7) a terceira frequência da companhia aérea Air Europa, que liga Madri a Salvador. Com o novo voo, a Bahia passará a receber 25 ligações regulares semanais vindas do exterior, ampliando a malha aérea do estado.

“A iniciativa da Air Europa se soma ao nosso trabalho de captação de novos voos para a Bahia”, explica o secretário do Turismo do Estado, José Alves. Recentemente, foram anunciados mais de 3 mil voos extras da Gol, Azul e Latam para a Bahia no verão. Dentre eles, há frequências internacionais vindas de Santiago (Chile), Montevidéu (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina).

De acordo com o diretor-geral da Air Europa no Brasil, Enrique Martin-Ambrósio, a companhia movimenta 70 mil passageiros por ano, entre a Bahia e a Espanha. Com o novo voo, o incremento será de 30%. Dentre os motivos para a ampliação da oferta para o estado, o executivo enumera a distância entre a Bahia e a Europa e a diversidade cultural, religiosa e gastronômica.

Malha aérea internacional

Salvador já recebia 20 voos internacionais regulares vindos de Lisboa, Buenos Aires, Madri, Córdoba e Bogotá, operados pelas companhias TAP, Aerolíneas Argentinas, Gol, Avianca e da própria Air Europa. Já Porto Seguro é destino de quatro voos: um da Gol, com origem em Buenos Aires, e três da Aerolíneas Argentinas, de Buenos Aires e Córdoba.