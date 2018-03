AGORA É NO INTERIOR ! 14º FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTISTAS DE RUA DA BAHIA

Depois do sucesso em Salvador, a 14a edição do Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia segue para o interior do estado ! Irecê é a primeira cidade a receber o evento que será realizado nos dias 06 e 07 na Praça da Prefeitura e no Calçadão, a partir das 18h; depois é a vez de Jacobina, nos dias 08, às 19h30 e 09 às 18h, na Praça da Matriz, e por fim em Madre de Deus, dia 10, na Orla, a partir das 17h. Artistas locais se juntarão aos que se apresentaram em Salvador e a festa será ainda maior. Em Irecê Érica Vilela mostra sua Acrobacia Aérea com tecido acrobático, em Jacobina a Marujada abre o Festival e em Madre de Deus os jovens do Grupo Batalha da Brizza fazem poesia e Rap.

A 14a edição do Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia este ano reúne artistas brasileiros da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará e artistas internacionais da Argentina, Uruguai, Portugal, Espanha, Bélgica, Itália, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, que ganham as ruas de Irecê, Jacobina e Madre de Deus até 10 de março. Apresentações de música, poesia, acrobacia, malabarismo, teatro, dança e artes plásticas garantem espetáculos gratuitos, de qualidade, para toda a família.

O Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia começou em fevereiro de 2002 e é um projeto selecionado pelo Edital Eventos Calendarizados com Apoio Financeiro do Fundo de Cultura da Secretaria de Cultura e da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado da Bahia. O 14º Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.

Artistas Confirmados Festival de Rua 2018 :

Baixo e Fêmea – Música, Baixo e Voz – Brasil, BA ( Madre de Deus – dia 10) – Baixo e Fêmea, o Macho e a Fêmea, o Yin e o Yang = Tais Nader e Luciano Calazans, que fazem apresentação especial 14a edição do Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia. Num show que brinca comtoda a completude e complexidade das relações entre mulher e homem, a cantora premiada e um dos melhores baixistas do país encenam um espetáculo original com música e falas divertidas e inusitadas.

Duo Masawa – Acrobacia – Argentina e Itália (todas as cidades) – Misturando dança contemporânea com acrobacia o Duo Masawa, formado por artistas da Argentina e Itália, é uma das atrações mais delicadas e românticas da 14a edição do Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia. O Duo Masawa já participou de festivais internacionais na Colômbia, Itália, Áustria, Suíça, Reino Unido, Espanha e Alemanha, onde, usando todos os sentidos – tato, visão, paladar, olfato e audição – encanta a plateia mostra como o momento presente de cada um é a soma da memória nostálgica impressa na memória humana.

Duo Queindá – Música, Flauta e Vibrafone, Brasil,RJ e BA ( Jacobina e Madre de Deus – 08, 09 e 10) – Uma flautista, um vibrafonista e um grupo de transeuntes. Incorporando a imprevisibilidade das ruas à sua proposta musical, o Duo Queindá valoriza as singularidades de cada experiência e as interações possíveis entre a música e a rua.

Érica Vilela – Acrobacia Aérea – Brasil, BA (Irecê – dias 06 e 07) – Natural de Irecê, Érica se mudou para Salvador para estudar. Na Capital ela se conectou com as artes de forma intensa, estudou tecido acrobático e agora se apresenta em vários espaços e também nas ruas. ATRAÇÃO DE IRECÊ.

Fred Snow – Música e Cabaret – Reino Unido (todas as cidades) – Ator, vocalista, músico, compositor, presidente, diretor, produtor, filantropo, amante, cavalheiro, orador público, anfitrião, comediante, escritor, feiticeiro (semi-iniciado); no Festival de Rua este multi-talento vai apresentar,de maneira bem engraçada, um repertório de autoria própria que também inclui canções clássicas.

Grupo As Nega – Música, vozes e percussão – Brasil, CE (todas as cidades) – O trabalho ‘Sangue de Perto’ iniciou e se perpetua pelas praças de Fortaleza, onde o grupo desenvolve músicas populares de matriz africana, sobretudo o coco. As duas mulheres cantam e tocam percussão e o público é livre para interagir.

Grupo Batalha da Brizza – Poesia Rap – Brasil, BA (Madre de Deus – dia 10) – Este grupo de jovens, poetas e cantores de rap, é a grande descoberta da cultura popular de Madre de Deus. A Batalha da Brizza vai encerrar o Festival 2018 com sua performance cheia de energia. ATRAÇÃO DE MADRE DE DEUS.

Grupo Barlavento – Música, Samba de Raíz – Brasil, BA (Madre de Deus dia 10) – O samba de roda é a alma musical do Recôncavo Baiano. Davizinho de Mutá e Hamilton Reis são os líderes do grupo, o único que tem participado em todas as edições do Festival de Rua. Com ritmo e alegria, o Grupo Barlavento vai balançar as ruas e praças das cidades do Festival.

Homem Banda, Bernard M. Snyder – Música – Alemanha (todas as cidades) – Um homem sozinho pode tocar bateria, violão, gaita e cantar ao mesmo tempo? Bernard M. Snyder começou tocar nos palcos baianos como homem banda em 1998. Logo depois ele juntou forças com a atriz e produtora Selma Santos na criação do Festival de Rua, que agora está na sua 14a edição.

Leapin’Louie – Performance de Cowboy – EUA (todas as cidades) – Com um grande laço de 75 pés, o americano Leapin’ Louie faz ao vivo todas as acrobacias que os público já viu em filmes e até desenhos animados, só que com muito mais humor. O ‘Leapin’ Louie Wild West Spectacular’ é uma comédia falada e física, com muita participação divertida do público. Um show de cowboy original, com jogos com laço de classe mundial, chicote e outras acrobacias. Todos os dias e em todas as cidades na 14a edição do Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia.

Marujada – Manifestação Cultural – (Jacobina – dia 08) – A Marujada de Jacobina sai há mais de 200 anos nas festas de Santo Antônio, padroeiro da cidade, dia 13 de junho, e de São Benedito, santo muito festejado no município, ao qual são feitas e pagas muitas promessas, principalmente no seu dia, festa móvel no calendário cristão, realizada na segunda-feira imediata ao domingo de Pentecostes. A Marujada se apresentará no Festival Internacional de Artistas de Rua em Jacobina, abrindo o evento, a partir das 19h30. Auto popular, a Marujada é documentada também como chegança de marujos, chegança, de mouros, chegança simplesmente, barca, nau Catarineta e fandango, revestindo-se, conforme a região, de características especificas. ATRAÇÃO DE JACOBINA.

Mauro Cosenza – Malabarismo Cômico – Uruguai (todas as cidades) – Um delírio… assim se pode definer a apresentação do uruguaio Mauro Cosenza, “El Gran Enano”, um excêntrico palhaço, que utiliza suas habilidades para realizar um show cheio de um malabarismo que envolve o público em estouros com balões, jogos com bolas de ping-pong, engenhocas malucas e… muita água. As explosões de objetos e risos rompem a barreira entre artista e plateia.

Minha Lua – Música Fado – Espanha e Portugal (todas as cidades) – O Minha Lua oferece uma interpretação renovada do Fado tradicional, linhas melódicas com arranjos e composições próprias.Reconhecida pela crítica e o público da Espanha, Portugal, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Suíça, Brasil e Cabo Verde, pela qualidade, elegância e força de suas performances ao vivo, a dupla Minha Lua é formado pela cantora Victoria Cruz e o violonista e compositor Gabriel Pancorbo.

Pauline Zoe – Acrobacia, Roda Cyr – Bélgica (Irecê, Jacobina – dias 07 e 08) – Devido a sua paixão pelo circo e suas numerosas viagens a festivais internacionais de arte de rua, Pauline se especializou na performance com a Roda Cyr. Criada na Bélgica e viajando o mundo inteiro, Pauline Zoe estudou Artes Cênicas na UFMG, em Belo Horizonte.

Santa Víscera Teatro – Teatro à la Carte – Brasil, SP (todas as cidades) – No “Teatro à la Carte” o público escolhe o que quer assistir em Cardápios de Cenas, compostos por 17 opções. Esta é uma ideia original do Santa Víscera Teatro, uma companhia paulista que realiza em espaços alternativos as suas cenas e que agora chega à Bahia através do Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia. No “menu” encontram-se cenas de escritores consagrados da literatura mundial como: Érico Veríssimo, Saint-Exupéry, Anton Tchékhov, Luis Fernando Veríssimo, Harold Pinter, Dario Fo, Franca Rame, além de criações coletivas do grupo.

Tova Snyder – Artes Plásticas – EUA (todas as cidades) – Com a ajuda de grandes, e sobretudo dos pequenos, Tova cria ao vivo cenas do Festival sobre placas de madeira colocadas no chão. As obras incluem imagens dos artistas participantes do evento. Toda criança é artista, e pode participar!

Vanda Cortez – Bolhas Gigantes de Sabão – Brasil, BA (todas as cidades) – Com formação de palhaça, nesta edição do Festival de Rua Vanda vai encantar grandes e pequenos com as suas mágicas bolhas gigantes de sabão.