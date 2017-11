‘A bofetada’ volta ao palco do Teatro Municipal de Ilhéus

A Companhia Baiana de Patifaria retorna ao palco do Teatro Municipal de Ilhéus com a comédia “A bofetada”. A apresentação está marcada para o dia 24 deste mês (sábado), a partir das 21 horas, com a proposta de divertir o público do sul da Bahia com personagens antológicos. O espetáculo teatral é interativo e conta com a participação de atores do sexo masculino que estimulam uma comunicação direta com a plateia por meio de referências retiradas do cotidiano e das características únicas da chamada ‘baianidade’.

Para a sua apresentação única no Teatro Municipal de Ilhéus a produção de “A bofetada” informa que apesar de haver inúmeras variações no texto da comedia e no roteiro para refletir atualidades e o local onde a comédia está sendo apresentada mantém uma divisão em três segmentos denominados de “O calcanhar de Aquiles”, “A atriz e o ponto” e “Fanta e Pandora”.

De acordo com a diretoria do Teatro Municipal de Ilhéus, a comédia “A bofetada” está em parceria com o projeto Teatro Solidário. No dia da estreia o espectador que levar um quilo de alimento estocável terá direito a ingresso e pagar meia entrada no valor de R$ 25,00. Já nos dias 25 (sábado) e 26 (domingo) a venda de meia entrada volta ao seu valor normal que é de R$ 50,00.

História – A comédia “A bofetada” estreou em Salvador, em 1988, na sala do coro do Teatro Castro Alves, quando o espaço contava apenas com 120 lugares. E no ano seguinte a peça teatral já era tida como um marco da recente história do teatro baiano, com lotação esgotada com antecedência e sessões extras para a demanda do público. Sua primeira versão gerou críticas positivas da imprensa nacional, ficando em cartaz por quase seis anos.