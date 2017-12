Vem Louvar Verão na programação oficial terá Irmão Lázaro na Avenida

A programação do Projeto Verão Ilhéus não para. Após os festejos do “Réveillon da Alegria”, a Avenida Soares Lopes recebe no dia (2), o Vem Louvar Verão que reunirá cerca de 15 mil pessoas entre cristãos de diferentes denominações para adorar, louvar e celebrar a Deus com comunhão e alegria.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Ilhéus e já faz parte da programação oficial do município. Dentre as atrações, o Irmão Lázaro que se apresenta no palco, a partir das 19h30min. O evento anual é organizado pela Igreja Batista Lindinópolis, que chega a sua décima sétima edição.

Segundo a organização, o Vem Louvar Verão é inteiramente gratuito e aberto para todos os públicos, patrocinado por empresários locais e doações. Haverá ainda barracas padronizadas de lanches, nas noites de shows, além de produtos como camisetas, chaveiros, adesivos, squeezes e bonés que serão disponibilizados e vendidos antecipadamente no Centro de Ilhéus. O público vai curtir também apresentações de grupos locais, como

Evento para a família – A organização lembrou que a iniciativa de lazer surgiu a partir de uma necessidade de se ter uma atração voltada para a juventude e todos aqueles que se identificam com a doutrina cristã, além de ser frequentado por toda a família. Além das apresentações musicais, o Vem Louvar Verão traz testemunhos e a pregação do Evangelho. Em todas as edições, o Vem Louvar Verão é considerado o maior evento de louvor da região e nunca registrou ocorrência de atos violentos com o apoio da Polícia Militar.

Fonte:Secom