O comércio de Ilhéus passa a funcionar até às 22 horas a partir de hoje (18) e permanece com o horário estendido até o dia 24 de dezembro. A informação é da Câmara de Diretores Lojistas (CDL), Associação Comercial de Ilhéus (ACI) e Sindicato do Comércio (Sincomércio) e conta com o apoio da Prefeitura de Ilhéus, através da secretaria municipal de Indústria e Comércio (Sedic).

Nos dias da semana, o horário do comércio será das 9 às 22 horas. Nos sábados, dias 23 e 30 e nos domingos, dias 24 e 31, as lojas ficarão abertas das 9 às 18 horas. Dos dias 26 a 29, o comércio funcionará das 9 às 20 horas. Essa é a principal data no calendário do comércio e as lojas investem em contratação de mais funcionários e aumentam seus estoques para atender o crescimento das vendas.

Atrações natalinas – Para abrilhantar ainda mais o clima natalino, nas escadarias do Palácio Marquês de Paranaguá, se apresentarão, hoje (18), o coral dos funcionários da Ceplac e o coral da Primeira Igreja Batista de Ilhéus, a partir das 18h30min.

Segundo os idealizadores, o objetivo de levar os corais ao comércio, é atrair famílias inteiras, levantar a autoestima da população e motivá-la com o espírito natalino de fim de ano, que é a melhor época do comércio. Durante toda a semana, outros grupos se apresentarão no espaço.

Este ano, com o apoio e patrocínio institucional da Prefeitura, o comércio de Ilhéus oferece prêmios atrativos para a sua promoção natalina. O prefeito Mário Alexandre estima que nesta época do ano, em Ilhéus, deverá ocorrer incremento de cerca de 40% nas vendas e a geração de, pelo menos, dois mil empregos temporários, por conta da existência no município de uma média de seis mil pontos comerciais em funcionamento.

A campanha promocional da CDL orçada em 150 mil reais oferece a premiação de um carro zero quilômetro, R$ 50 mil em bolsas de estudo na Faculdade de Ilhéus, dois notebooks, além de sorteio de R$ 20 mil em vales-compras e 18 ingressos para o a casa de espetáculo Batuba Beach Sound.