6 Workshops gratuitos são oferecidos pela HNB em parceria com o SENAC, em Ilhéus

Entre os dias 30 de novembro a 6 de dezembro, o Centro Profissionalizante Human Network do Brasil, por meio da parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), oferece 6 Workshops totalmente gratuitos para a comunidade de Ilhéus. As inscrições estão abertas para os workshops de maquiagem para pele negra, automaquiagem, design de sobrancelhas, craquelê e decoupagem, como apresentar-se no mercado de trabalho, como falar bem em público.

Interessadas e interessados podem fazer suas inscrições na sede da Human Network do Brasil, que fica na Rua Antônio Lavigne de Lemos, 92, Centro, Ilhéus. Tel (73) 3231-3123, com os documentos: cópia e original do RG, CPF, comprovante de residência e histórico ou atestado escolar.

Confira as informações de cada workshop: