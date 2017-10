6 mil pessoas de 26 municípios estiveram presentes na Catedral de São Sebastião, último domingo

Na celebração dos 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte (SP), e os 50 anos da inauguração e dedicação da Catedral de São Sebastião, em Ilhéus, mais de seis mil pessoas participaram das comemorações do final de semana que, além da comunidade de Ilhéus, reuniu fieis de 26 municípios e 42 paroquias da diocese de Ilhéus, neste último domingo (01).

O bispo Dom Mauro Montagnolli destacou a importância da parceria com a administração municipal em prol dos menos favorecidos. “A igreja tem a responsabilidade em colaborar na construção de um mundo melhor. Estamos abertos a esta parceria para ajudar naquilo que pudermos. A intenção é sempre colaborar para que haja justiça, atendimento às pessoas mais pobres”, disse, durante a homilia, que contou com a presença do prefeito Mário Alexandre; do vice-prefeito, José Nazal e da deputada estadual, Ângela Sousa.

Novo momento – Para o prefeito de Ilhéus, o pronunciamento do bispo Montagnolli representa o sentimento que deve nortear todos os ilheenses que acreditam em um novo momento da história local. “Representa, sobretudo, a convicção de que o nosso governo atua com credibilidade e que quer acertar. Não farei tudo sozinho, nem tudo de vez. Mas vamos avançar”, afirmou Mário Alexandre. Para o prefeito, comemorar os 50 anos de inauguração da Catedral é um momento de resgate da história da catedral como templo de fé e patrimônio histórico da cidade.

Vice-prefeito de Ilhéus, José Nazal lembra que 50 anos atrás esteve presente na sagração da Catedral. Ele destacou o entusiasmo das comunidades nas comemorações deste cinquentenário e também comentou a homilia do bispo Dom Mauro, valorizando a parceria como instrumento de construção social. “No diálogo, na compreensão e com muita firmeza a gente consegue chegar lá”, disse.

Para a deputada estadual Ângela Sousa, o pronunciamento do bispo da diocese de Ilhéus representa o seu desejo de servir. “Trata-se de uma liderança religiosa de respeito que entende a importância da sua contribuição por uma Ilhéus melhor”, elogiou. “O que ele fez foi destacar uma parceria pela cidade, pelos pobres e necessitados. Por uma Ilhéus mais justa e menos desigual, que são

premissas de um governo municipal comprometido com todos os setores da sociedade”, completou.

Grande evento – Representantes de todas as cidades da diocese se reuniram no Centro de Convenções, na manhã do domingo. À tarde houve uma procissão eucarística rumo à Catedral onde foi dada a bênção do Santíssimo Sacramento. Em seguida foi celebrada a Santa Missa concelebrada por todos os padres da diocese. E encerrando os festejos, houve a apresentação da banda católica Anjos de Resgate.

“Esperamos que a celebração desse ano jubilar tenha trazido à Igreja de Ilhéus um vento impetuoso de santidade, a graça de um tempo novo de anúncio do Evangelho, um vigoroso testemunho de fé e profunda experiência de perdão e reconciliação para o Maior Bem da Almas e a glória de Deus”, destacou a maior autoridade da igreja católica no município.

Fonte: Secom Ilhéus