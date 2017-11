Está aberta a temporada de visitas à Casa de Arte Baiana para apreciação da 4ª Exposição de Presépios Natalinos do Mundo, que segue até o dia 15 de janeiro, na sua quarta edição. Presépios de diversos países que foram escolhidos pelo colecionador Michael Eckes ao longo de vários anos e viagens, estão reunidos na Rua Antônio Lavigne de Lemos, 76, Centro de Ilhéus. “Convido o público para ver as diferentes imaginações, ideias e costumes de diversos países através da arte natalina, na Casa de Arte Baiana”, destacou o colecionador Michael.

O público de Ilhéus e região, assim como os turistas, podem apreciar as esculturas em miniaturas muito bem trabalhadas, de países como a Áustria, México, Bolívia, Israel, Portugal, Chile, Rússia, Peru, Brasil e Polônia.



Para a Coordenadora da Casa de Arte Baiana, Dida Moreno, é uma arte que passa de geração em geração, não e perde. “É muito interessante conhecer as versões dos presépios de cada país, porque essas diferenças representam a cultura de cada um. Os presépios são interessantes porque independente da religião, é um artigo artístico, onde a pessoa vai observar e conhecer culturalmente uma religião em forma de arte”, destacou Moreno.



Alemão por nacionalidade e brasileiro de coração, Michael informa que “comecei a coleção com os presépios da Alemanha, mas como são muitos e grandes, não estão aqui. A maioria eu doei para meus filhos e filhas, porque eles têm família na Europa, México e em São Paulo. E esses presépios, eu trouxe para expor aqui na Bahia”.