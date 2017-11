Com o objetivo de garantir a participação dos estudantes itacareenses no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Prefeitura de Itacaré estará disponibilizando neste domingo o transporte gratuito para os candidatos que estarão realizando as provas em Ilhéus. O ônibus para transportar os participantes que vão fazer as provas do Enem sairá às 7 horas da manhã da Praça do Fórum e o retorno será logo após o exame.