50,3 % dos passageiros aéreos escolhem o nordeste como destino nos próximos 6 meses

Nos próximos seis meses, 64,5% dos brasileiros pretendem fazer viagens de avião. Segundo a Sondagem do Consumidor do Ministério do Turismo, o índice registrado em setembro é o maior desde junho de 2014, quando 66,9% dos entrevistados afirmaram que escolheriam o transporte aéreo. Outros 25,7% dos consultados afirmaram que vão utilizar carro e 7,5% ônibus.

A região mais desejada por mais da metade dos turistas é a Nordeste, com 50,3% de intenção de viagem. O Sudeste vem em seguida, com 21,7%, e depois vem Sul (15,5%), Centro-Oeste (7,8%) e Norte (4,7%).

Na hora de escolher a hospedagem, 49,5% dos brasileiros afirmaram preferir hotéis e pousadas, enquanto 35,9% preferem a casa de parentes e amigos.

Uma das ações do pacote Brasil + Turismo é justamente aumentar a malha aérea para aquecer o movimento do turismo no Brasil. “Em um País de dimensões continentais como o Brasil, é fundamental garantir a conectividade aérea para permitir que cada vez mais brasileiros descubram as belezas do nosso País”, defende o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

Todos os meses, a Sondagem do Consumidor do Ministério do Turismo é feita em sete capitais brasileiras, responsáveis por 70% do fluxo turístico doméstico. São elas: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

