Festival de Arte e Gastronomia atrai o público para Serra Grande de 12 a 15

De 12 a 15 de outubro de 2017, acontecerá o I Festival de Arte e Gastronomia de Serra Grande, na Praça Pedro Gomes na Vila de Serra Grande. Em quatro dias de celebração gastronômica, haverá aulas shows, degustação de pratos, premiação para cozinheiras (os), feira de produtos locais, barraquinhas de chefs locais e de outros Estados, artesanato, apresentações artísticas, dentre outras atividades.

Já têm confirmadas chefs e atrações na 1º edição do Arte e Gastronomia de Serra Grande. Faltam poucos dias para o evento. A curadoria gastronômica fica por conta de Marcos Oliveira, conhecido como Meia Noite, da rede Capim Santo (SP). Entre os chefs, local e nacional convidados, estão Cris Rosa, Lila Oliveira e Hene Lopes (Escola de Gastronomia Serra Grande), Jorge da Hora (Professor de Gastronomia – SP), Clodomiro Tavares (Ufba), Ricco Araújo (Prato Bom – Ilhéus), Clécio Campos (Restaurante Itacarezinho), Eudes Assis (Taioba-SP), Marinalva Brandão (Uruçuca), Aurelien Roche e Carlinhos Oliveira (Txai Resort), Paulinho Oliveira (1173 – Ilhéus), Cláudia Madhav (SP), Ivan Lopes (Curitiba) e César Mendes (Pará).

Durante os quatros dias, o evento terá programação para crianças, vivências gastronômicas, rodas de conversas, oficinas e educação ambiental, além de atrações musicais que encantará os moradores, visitantes e turistas: Sol Hácon, Circo da Lua, Brena Gonçalves, Laís Marques, Pastilhas, Serra Elétrica, Raiz de Vento, Dilua, Barracão d’Angola, Marcelo Nakamura, Coco Azeite de Dendê e Revelação da Serra.

Não dá pra deixar uma oportunidade dessas passar, né? Então anota aí: o evento acontecerá de 12 a 15 de outubro, na Praça Pedro Gomes, Vila de Serra Grande – Uruçuca – Bahia. Venha visitar o Festival de Arte e Gastronomia de Serra e se encantar com as lindas praias, paisagens, a hospitalidade e as delícias gastronômicas da Vila. Logo mais a gente traz novas informações e anuncia mais novidades!