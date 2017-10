40 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO EM PROL DAS FAMÍLIAS

A Igreja Batista Lindinópolis (IBL) promove, de 22 de outubro a 30 de novembro, a campanha “A Igreja de Joelhos, a Família de Pé”, que propõe 40 dias ininterruptos de jejum e oração em prol das famílias.

A campanha será realizada na sede da igreja, no bairro Conquista, em Ilhéus, atrairá centenas de pessoas, congregados e visitantes, com cultos sempre das 6h às 7h da manhã.

A proposta da campanha é clamar ao nosso Deus por nossas famílias, especialmente aquelas que estão passando por grandes dificuldades no âmbito familiar. Por esta razão, as famílias necessitam de muita firmeza, e somente a encontrarão em Deus e em sua Palavra.

É hora de se voltar para o grande desafio de experimentar em Cristo as vitórias de oração no âmbito familiar, colocando as famílias diante do altar do Senhor. “Por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai” Ef. 3:14.