36 propostas do Instituto Nossa Ilhéus são contempladas no Plano Plurianual 2018-2021 de Ilhéus

O Instituto Nossa Ilhéus (INI), uma das instituições da sociedade civil organizada, enviou propostas para a elaboração participativa do Plano Plurianual de Ilhéus (PPA) para o exercício de 2018-2021, e das 54 proposições, teve 36 contempladas. O documento vai balizar as ações governamentais de caráter estratégico e político nos próximos quatro anos.

Dentre as proposições, que são de diversos setores da administração pública, estão: ampliação, reforma e aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal; implantação o museu digital da família, incentivando a doação de fotos e histórias das famílias da cidade; promoção da recuperação de áreas degradadas com espécies nativas de Mata Atlântica; garantia da coleta seletiva dos resíduos sólidos recicláveis nos bairros do município, bem como promover apoio aos catadores de lixo; realização do projeto Ativa Ilhéus, com criação de ciclo faixas, interligando a zona sul à zona norte; e implantação com concessão para exploração, do transporte hidroviário para Rio do Engenho, Teotônio Vilela, Banco da Vitória, Av, Esperança, Vila Lídia.

Por meio do PPA, é declarado o conjunto das políticas públicas do governo e os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas para a gestão municipal. Atendendo ao disposto na Constituição Federal, na Lei nº. 4.320/1964 e no artigo 48 da lei complementar nº. 101/2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura de Ilhéus convidou a sociedade civil para enviar propostas para a elaboração do Plano e realizou audiências públicas em agosto deste ano, para apresentar o que foi enviado.

“As peças orçamentárias devem ser elaboradas de forma participativa, pois tudo que for realizado pelo poder público constituído precisa estar previsto nelas. Se vamos falar sobre como serão os próximos anos em nossa cidade, precisamos estar atentos e participar de todas as maneiras que pudermos para fortalecer as ações que sejam benéficas”, comenta a presidente do INI, Maria do Socorro Mendonça. O PPA e as propostas enviadas e contempladas estão disponíveis em www.nossailheus.org.br

Instituto Nossa Ilhéus – Fundado em 09 de março de 2012, o INI é uma iniciativa da sociedade civil organizada, apartidária com o título de OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Busca a aproximação da sociedade civil e do poder público em suas ações, tendo como eixos de atuação a Educação para Cidadania, o Monitoramento Social e o Impacto em Políticas Públicas.

Atua no sentido de promover o impacto social que educa e, para isso, promove o monitoramento social, por meio do projeto “De Olho na Câmara”, que filma e transmite as sessões ao vivo pelo www.youtube.com/nossailheus, e faz um levantamento da produção legislativa periodicamente. O Instituto está aberto a todos que desejem engajar-se em suas atividades. Localiza-se na Rua Eustáquio Bastos, nº 126, 8º andar do Edifício Kauffman, no Centro, em Ilhéus. Acompanhe pelo site, fanpage facebook.com/InstitutoNossaIlheus e pelo Instagram @nossailheus.