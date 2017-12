33 RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO FORAM ACEITOS PELA JARI

A Prefeitura de Ilhéus divulgou no Diário Oficial do Município desta quarta (29) novo Boletimm informativo com resultado dos Recursos de Infrações de trânsito julgados pela Junta Administrativa (JARI) de Ilhéus.

Dos 39 recursos, apenas 6 foram indeferidos. A decisão ainda cabe recurso tempestivo, que deverá ser feito no prazo de 30 dias contados da publicação ao Conselho Estadual de Trânsito da Bahia, podendo ser protocolado na SUTRAN (Superintendência de Transportes e trânsito de Ilhéus). A lista completa do processo pode ser conferida clicando aqui.

Fonte:Secom